شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يصحح أخطاء الطلائع بعد وداع كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة البنك الأهلى التي خسرها الفريق بركلات الترجيح ليودع بطولة كأس مصر وذلك لعدم تكرارها في مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري.

وتخطى البنك الأهلي عقبة طلائع الجيش بالفوز عليه (8-7) بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، على ملعب جهاز الرياضة في دور ال16 لكأس مصر.

وتقدم الطلائع بهدف كريم طارق في الدقيقة 5، قبل أن يتعادل البنك الأهلي في الدقيقة 88 عن طريق أحمد ياسر.

ولجأ الفريقان لضربات الترجيح التي تحولت إلى ماراثون، حيث سجل للطلائع كل من: محمود وادي وكريم حلاوة وأحمد متعب وخالد سطوحي ومحمد فتح الله وعلي محمد والحارس عمر رضوان، بينما أهدر محمد حتحوت وإسلام محارب ومحمود وادي.

في المقابل، أحرز للبنك الأهلي: كريم بامبو ومحمد بسيوني ومحمد هلال (مرتين) ومحمود الجزار ومحمد فتحي وإيزاك يعقوبو والحارس محمد أبوجبل، فيما أضاع سعيدو سمبوريه ومحمود سيد.