جوارديولا في الأقصر أثناء زيارته لمصر.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - يتواجد الإسباني بيب جوارديولا ، اليوم السبت، في الأقصر، لبدء جولة سياحية أثرية للمعالم المصرية التاريخية المتواجده هناك، وذلك في ظل الجولة السياحية التي يخوضها لإسباني منذ أمس الجمعة في مصر.

وقام جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بزيارة عدد من المزارات الآثرية اليوم بمحافظة الأقصر وذلك على هامش تواجده في رحلته بمصر.

جوارديولا في الأقصر

جوارديولا في الأقصر

جوارديولا في الأقصر

يذكر أن حرص الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على زيارة المتحف القومي للحضارة خلال تواجده في مصر.



ويقضي المدرب الإسباني الفائز بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي موسم 222-2023، أجازته الصيفية في مصر قبل العودة من جديد إلى إنجلترا من أجل الاستعداد لموسم 2023-2024.



وبدأ بيب جوارديولا رحلته اليوم في مصر بزيارة الأهرامات الثلاثة، وحرص على رؤية أهرمات الجيزة والتقاط الصور أمامها مع أفرد أسرته.



زيارة بيب جوارديولا للمتحف القومي للحضارة





وأبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي سعادته بالمتحف القومي للحضارة في مصر بسبب ما يحتوي عليه من كنور ومقتنيات أثرية فريدة من نوعها.

وحرص بيب جوارديولا على التقاط العديد من الصور في أنحاء وأماكن مختلفة خلال زيارته للمتحف القومي للحضارة.



ومن المقرر أن يستكمل بيب جوارديولا رحلته في مصر بالسفر غدًا إلى جولة سياحية إلى الأقصر وأسوان.

وسيتواجد بيب جوارديولا غدًا في معابد البر الغربي والشرقي، وستكون البداية من معبد الأقصر ثم الكرنك ومقبرة نفرتاري وتوت عنخ آمون.

كما سيزور معبد الرامسيوم ووادي الملوك ومقبرة حتشبسوت في البر الغربي.

إنجازات بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي



وتأتي زيارة بيب جوارديولا إلى مصر بعد نهاية موسم 2022-2023 والذي قدم خلال مستويات مميزة مع مانشستر سيتي.

وتمكن بيب جوارديولا من قيادة مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية التاريخية بعدما فاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يستمر بيب جوارديولا في قيادة مانشستر سيتي في موسم 223-2024.

ويعد بيب جوارديولا هو أول مدرب في تاريخ كرة القدم يتمكن من الفوز بالثلاثية التاريخية مع فريقين مختلفين.

وكان بيب جوارديولا قد نجح في التتويج بالثلاثية التاريخية مع برشلونة في موسم 2008-2009 بعدما فاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.