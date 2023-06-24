ليفربول يحذر الدوري السعودي من التفاوض مع صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل صندوق الاستثمار السعودي التعاقد مع نجوم عالميين لدعم مسابقة دوري "روشن" خلال الموسم الجديد، بعد التعاقدات الكبيرة خلال الفترة الماضية.

ونجح الدوري السعودي في استقطاب عدد من النجوم، حيث ضم اتحاد جدة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، كما أصبح المغربي حكيم زياش على أعتاب النصر، بجانب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي للهلال، وإدوارد ميندي لأهلي جدة.

مفاوضات صندوف الاستثمار مع محمد صلاح

كشفت صحيفة "عكاظ"، أن محمد صلاح أصبح مطمع عدد من الأندية السعودية الكبيرة، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وشددت على أن مسؤولين في صندوق الاستثمار السعودي طالبوا إداراتي الهلال والنصر بتكثيف المفاوضات مع الدولي المصري لضمه خلال الفترة المقبلة، في ظل الشعبية الجارفة التي يمتلكها اللاعب في العالم.

في سياق متصل، أكدت صحيفة "90min" الإنجليزية، أن إدارة ليفربول وجهت تحذير لمسئولي دوري "روشن" بشأن التفاوض مع صلاح، خاصة وأن اللاعب يمتلك عقد مع النادي، ولا يرغب الريدز في التفريط به.

كما شددت الصحيفة الإنجليزية، على أن النادي يمتلك مشروعًا كبيرًا من خلال لاعبيه، ويرفض دخول صندوق الاستثمار السعودي في مفاوضات مع الفرعون المصري أو أي لاعب آخر.

ونجح محمد صلاح في قيادة ليفربول لتحقيق عدد من الألقاب والبطولات منذ انتقاله للريدز في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

حيث حقق لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بجانب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وكان “مو” جدد تعاقده مع إدارة ليفربول حتى صيف 2025 المقبل، ولا ينوي النادي رحيله خلال الموسم الجديد.

أرقام محمد صلاح

نجح محمد صلاح في خوض 305 مباريات مع ليفربول بكل المسابقات منذ انضمامه فى 2017، وأحرز 186 هدفًا وصنع 79 هدفًا وسجل 4 هاتريك.

وأصبح صلاح سادس الهدافين التاريخيين للريدز برصيد 184 هدفا، بعد تفوقه على روبي فاولر، أسطورة الفريق، ليكون على بعد هدفين من معادلة الأسطورة الآخر ستيفن جيرارد، خامس الهدافين.

بينما استطاع صلاح في موسمه الأول 2017-2018 من تسجيل 44 هدفًا، خلال 52 مباراة، حيث لم يستطع تجاوز رقمه سوى إيان راش، برصيد 47 هدفًا في موسم 1983-1984.