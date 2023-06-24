المولد ينتقل للتعاون السعودي لموسم واحد

ياسر رشاد - القاهرة - وقع النجم السعودي سعيد المولد، عقد إنتقاله للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، لمدة موسم واحد مع أمكانية التجديد.

المولد ينضم للتعاون السعودي بعد الرحيل عن الإتفاق

ورحل المولد عن الإتفاق إلى صفوف التعاون بانتقال حر، بعد أن دخل الفترة التي تجيز له التوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديه الأصلي في يناير الماضي.

وكان المولد صاحب الـ 32 عامًا مثَّل الاتفاق في الموسمين الماضيين، وخاض معه 56 مباراة، صنع خلالها 8 أهداف بعدد دقائق تجاوزت 4939.

وبدأ المولد في الفئات السنية بالأهلي وصولًا إلى الفريق الأول، قبل أن يخوض تجربة احترافية خارجية مع فارنزي البرتغالي لمدة عام واحد، ومن ثم مثّل كلًا من الرائد، وأحد، وأخيرًا الاتفاق.

وخلال مشواره الرياضي حصل المولد على لقب كأس ولي العهد في 2013، إضافة إلى لقبي كأس الأمير فيصل بن فهد في 2012 و2013.

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقب المولد

يذكر أن أثار المولد لاعب الاتفاق السعودي غضب الكثير علي الساحة الكروية بسبب تصريحاته بعد المبارايات علي الحكام.

ومن ثم قررت لجنة الانضباط والأخلاق توقيع غرامة مالية ضد لاعب الاتفاق السعودي سعيد المولد على خلفية تصريحاته الهجومية ضد حكم مباراة الفريق أمام الرائد.

ووجه سعيد المولد تصريحات هجومية ضد حكم مباراة الاتفاق والرائد، والتي انتهت بخسارة الاتفاق بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث قال المولد إن الحكم كان يرد على اللاعبين بـ«طرف خشمه».

وجاء قرار لجنة الانضباط على النحو التالي..

«ثبوت مخالفة لاعب نادي الاتفاق/ سعيد المولد للمادة (50-2) من لائحة الانضباط والأخلاق.

ثانيًا: إلزام لاعب نادي الاتفاق/ سعيد المولد بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال تدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ثالثًا: قرار غير قابل للاستئناف، وفقًا للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

الانضباط تعاقب لاعب الخليج

ومن ناحية أخرى، قررت لجنة الانضباط توقيع غرامة مالية ضد لاعب فريق الكرة بنادي الخليج، حازم الزهراني، على خلفية البطاقة الحمراء المباشرة التي تلقاها في مباراة الاتحاد.