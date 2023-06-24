ميكالي وابراهيم عادل يطمئنان الجمهور قبل لقاء المنتخب الأوليمبي مع النيجر

ياسر رشاد - القاهرة - قال البرازيلى روجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم أنه يتطلع لتحقيق انطلاقة تليق باسم الكرة المصرية أمام النيجر غدا فى مستهل مشواره القاري بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .



ميكالي و غبراهيم عادل بالمؤتمر الصحفي

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى عقده الكاف المدير الفنى للفراعنة ميكالي وحضره مواطنه تياجو المدرب العام وابراهيم عادل كابتن المنتخب وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم .



وأضاف ميكالى قائلا : نرحب بالسادة الاعلاميين جميعا ، قناعاتي أن كل المباريات صعبة ، وان البطولة قوية ، وكل المنتخبات المتاهلة تتساوى فى الاحلام المشروعة ، نحن درسنا كل منافسينا جيدا ، ولدينا منتخب متكامل ولاعبون شجعان وفريق جيد ونتطلع لتحقيق حلم الجمهور والوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة .



شاهدنا منتخب النيجر ونحترمه جيدا وفى الوقت نفسه نطمئن الجماهير المصرية وكلنا ثقة فى لاعبينا .



ومن جانبه ابراهيم عادل كابتن المنتخب : سعيد بتواجدى معكم ، وأؤكد لكم أننا جاهزون للبطولة بشكل عام ، ولكننا نتعامل مع كل مباراة على حده ولكل مرحلة ظروفها ، نحن الآن فى حالة تركيز على لقاء النيجر وهدفنا اجتياز ضربة البداية فى الوقت الحالى، كل زملائي اللاعبين فى حالة حماس وتركيز وكلنا ندرك أهمية البطولة ، ولدينا جهاز فنى محترف وعلى أعلى مستوى وتعلمنا منه الكثير ، نتطلع لفرض شخصيتنا على منافسينا فى الملعب ، وتقديم أداء قوي ، ونصل إلى أبعد نقطة فى البطولة ، وأتمنى من الجميع مساندة المنتخب الأوليمبي فى مهمته الوطنية .



ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين ..

المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .

والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ويلعبان بنظام المقص حيث يلتقي أول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الاولى فى مدينة طنجا فى تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والناسعة بتوقيت الرباط ، ويلعب الخاسران بمدينة طنجة على المركز الثالث يوم 7 يوليو الساعة السادسة بتوقيت الرباط والثامنة بتوقيت القاهرة .



بينما يلعب الفائزان على اللقب بمدينة الرباط يوم 8 يوليو فى تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت الرباط ..ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .