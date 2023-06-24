روبن نيفيز يثير الجدل في السعودية بعد انتقاله للهلال

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر روبن نيفيز، لاعب فريق الهلال السعودي المنضم حديثًا لصفوف الزعيم، محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي ليسجل أعلى المشاهدات لـ فيديو الإعلان عن اللاعبين المنضمين للأندية السعودية في الفترة الأخيرة.

ويوجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في وصافة الترتيب، بينما يحتل كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة المركز الثالث، ويأتي نغولو كانتي، لاعب الهلال في المركز الرابع.

ترتيب قائمة الأعلى مشاهدة في الدوري السعودي:

روبن نيفيز: 100 مليون

كريستيانو رونالدو 95.5 مليون

كريم بنزيما: 38 مليون

نغولو كانتي: 13 مليون

وزاد عدد متابعي روبن نيفيز في تويتر أكثر من 200 ألف بعد إعلان توقيعه مع الهلال السعودي، بالإضافة إلى زيادة عدد متابعينه على الإنستجرام إلى أكثر من 150 ألف متابع، فقط خلال الـ 12 ساعة الأولى بعد إعلان التوقيع رسميًا.

كوليبالي في الهلال السعودي لمدة 3 مواسم:

واجتاز المدافع السنغالي كوليبالي الفحوصات الطبية التي خضع لها من قبل الجهاز الطبي استعدادًا للانضمام لصفوف الهلال السعودي، وسيتجه الآن لمقر الزعيم لعمل جلسة تصوير برفقة مصورين المركز الإعلامي قبل الإعلان الرسمي من قبل حساب الزعيم.

وكان كوليبالي قد شارك مع المنتخب السنغالي في كأس العالم نسختي 2018 و2022.

وقام مسؤولو الحساب الرسمي بنادي الهلال السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بنشر مقطع فيديو يبرز الطقم الأساسي للفريق باللون الأزرق للموسم المقبل من تصميم إحدى الشركات العالمية.

وعلق حساب الهلال على التغريدة باللون الأزرق المعروف، مع تعليق: “الموج قادم”.

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميًا مع النجم البرتغالي روبن نيفيز في صفقة تاريخية، ضمن خطة القلعة الزرقاء لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد نادي الهلال أن النجم المغربي سيرتدي القميص رقم 8 مع الفريق الأزرق، ومن المنتظر أن يكون الظهور الأول لروبين نيفيز بقميص الهلال ضد أهلي طرابلس في البطولة العربية في مدينة أبها.

وستكون المباراة يوم 27 من شهر يوليو المقبل في بطولة كأس الملك محمد بن سلمان للأندية العربية.

وأصبح روبن نيفيز أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، إذ انضم للكتيبة الزرقاء مقابل 225 مليون ريال.