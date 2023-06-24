مدرب منتخب مصر للسباحة: عزف النشيد الوطني تاريخي

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع المنتخب المصري للناشئين للسباحة بالزعانف في تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية خلال منافسات بطولة العالم المقامة على استاد القاهرة خلال الفترة الحالية.

أكد محمد يحيى زكريا مدرب المنتخب الوطني للناشئين للسباحة بالزعانف عن فرحته وجميع أعضاء الجهاز الفني، بتحقيق لبثلاث ميداليات الذهبية مع عناصر الفريق خلال منافسات بطولة العالم الحالية ووصفها بالتاريخية.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي النسخة الثامنة عشر من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري على حمام السباحة الأولمبي، كما يعقبها بطولة الأساتذة يومي الخامس والسادس والعشرون من نفس الشهر.

تصريحات زكريا

قال "زكريا" حول النتائج المحققة في البطولة حتى الآن: "نحمد الله كثيرا على تحقيقنا للميداليات حتى الآن، الذهبية التي حصدها مهاب في أصعب السباقات وعزف السلام الوطني للمرة الأولى في النسخة الحالية وعلى أرض مصر حدث تاريخي لنا جميعا".

وتابع مدرب المنتخب تصريحاته: "كما جاءت الذهبية الثانية للبطل محمد هاني أبو العينين وأعقبها فريق التتابع بالذهبية الثالثة وهي بمثابة النجاح للفريق والجهاز الفني كاملا".

وأضاف:"غادة وردة أصبحت اللاعبة الوحيدة في تشكيل الفريق التي سبق لها خوض النسخة الماضية للبطولة في إيطاليا، وتتويجها بالميدالية الفضية في سباق 1500م مونو للناشئات أمر رائع، وسنعمل على تحقيق العديد من الميداليات خلال باقي المنافسات".

وأكمل: "لديناسعادة غتمرة بما وصل إليه جميع اللاعبين من هذا المستوى، والذين شاركوا في البطولة حتى الان، معظمهم حطموا الأرقام الشخصية الخاصة بهم، وبعضهم حطم الرقم القياسي المصري على صعيد العمومي مثل لوجين محمد شوقي في سباق 100م زعانف مزدوجة للبنات".

وتابع: "استطاع فريق التتابع المختلط من تحطيم الرقم القياسي المصري في سباق 4*50م مونو، ويعتبر أمر رائع للغاية نظرا لأن جميع عناصر المنتخب يشاركون للمرة الأولى في احتكاك دولي وفي أول بطولة عالم لهم، عدا غادة وردة التي شاركت في بطولة العالم للمسافات الطويلة في إيطاليا وحققت الميدالية الذهبية".

وأختتم مدرب المنتخب المصري للسباحة تصريحاته: "كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد يعتبر الأب الأب بالنسبة لجميع اللاعبين واللاعبات، ووفر مع جميع أعضاء مجلس الإدارة كل الإمكانات خلال الفترة الاعداد ويتابع كل كبيرة وصغيرة لتحقيق أفضل النتائج، وهو من أصر على انضمام مهاب رغم عدم مشاركته في تصفيات اختيار الفريق بسبب الإصابة، كما أن حديث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللاعبين عقب توزيع الجوائز زاد من رغبة الجميع لتقديم أفضل ما لديه للتتويج بأكبر عدد من الميداليات".

ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من حول العالم.