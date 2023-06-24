لاعب منتخب مصر لسباحة الزعانف: توقعت الفوز بذهبية العالم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد هاني أبو العينين لاعب المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف للناشئين والمتوج بالذهبية الثانية لمصر في بطولة العالم عن توقعه الفوز بها قبل بداية السباق.

وشهد سباق 50م زعانف مزدوجة بالنسخة الـ 18 لبطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف حصول البطل المصري على الميدالية الذهبية والمركز الأول قبل لاعب الاتحاد الدولي وبطل المجر.

وقال "هاني" خلال تصريحاته "أشكر الله كثيرا على توفيقه لي في السباق، والذي يعتبر من أسرع وأصعب المسابقات في البطولة، كنت أتوقع الفوز بالمركز الأول وأخيرا حققت الذهبية العالمية التي أحلم بها منذ بداية مشواري مع اللعبة".

وأكمل "خضنا برنامج اعداد مكثف قبل إنطلاق البطولة واختتمنا التحضيرات بمعسكر مغلق في القاهرة وكنا نتدرب على فترتين يوميا لنكون في كامل الجاهزية الفنية لتمثيل مصر بصورة مشرفة خاصة ونحن البلد المنظم".

وأوضح "أشكر كل منظومة الاتحاد والجهاز الفني على كل ما بذلوه معنا ولم يبخلوا بأي شئ سواء داخل حوض السباحة أو في الأمور الإدارية خلال المعسكرات ونأمل أن نكون قد كنا عند حسن ظنهم جميعا بالنتائج المحققة".

وأختتم" سنبدأ استعدادتنا لخوض البطولات القادمة حتى نستمر في تحقيق النتائج الجيدة، وأشكر عائلتي على ما يقدموه من جهد ودعم معي حتى وصلت لهذه الميدالية".



11 ميدالية

وكان منتخبنا الوطني قد حصد 11 ميداليات متنوعة حتى الآن في البطولة بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات.

ويشارك في بطولة العالم للناشئين أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من مختلف قارات العالم.