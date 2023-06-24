مديرية الشباب والرياضة تعلن عن اللجنة المكلفة لإدارة شئون الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت مديرية الشباب و الرياضه بمحافظة الإسماعيلية قراراً بتعيين لجنة ثلاثيه تضم كلاً من (المدير التنفيذي للنادي و المدير المالي و مدير النشاط الرياضي) لإدارة شئون النادي الإسماعيلي ، وجاء ذلك بعد تنفيذ القانون ولائحة النظام الاساسى للنادى وفى أعقاب صدور حكم من محكمة القضاء الإداى بالاسماعيليه ببطلان تعيين اللجنة المؤقته .

على ان تتولى اللجنه تسيير امور النادى الهامه والعاجله، وتوجيه الدعوه لانعقاد الجمعيه العموميه بداية شهر يوليو ٢٠٢٣، تحت اشراف الجهه الاداريه المختصه واللجنه الاولمبيه المصريه.

وعليه يؤكد الساده اعضاء اللجنة الثلاثية حرصهم الشديد فى تسيير كافة أمور النادي الهامه والعاجله خلال الفترة المقبلة لحين تسليم المهمة لمجلس إدارة منتخب من الجمعيه العموميه للنادى يقود سفينه الدراويش لولاية جديده.

كما يؤكد اعضاء اللجنه انهم ماضيين بكل عزم واخلاص على انجاز مهمتهم الموكله إليهم للحفاظ على استقرار النادى خلال تلك المرحله، وانهم علي مسافة واحدة من الجميع والتأكيد علي حرصهم فى تحقيق الشفافية و الأمانه وهو حق أصيل لجماهير الإسماعيلي خلال المرحلة الحالية.

مناشدين جمهور النادى الاسماعيلى واعضاء الجمعيه العموميه بضرورة الوقوف خلف النادى فى تلك المرحله كونهم المالك الشرعي للنادي ودائما ما تكون جماهير الاسماعيلي الداعم و السند لناديهم حتي يمر بسلام خلال المرحله القادمه.

في سياق مٌتصل ،أصدرت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي الاسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي بيانًا رسميًا يؤكد انتهاء دور اللجنة مع النادي بناءً على الحكم الصادر من محكمة القضاء.

وجاء نص البيان كالتالي:-

ايمانًا من اللجنة القائمة على إدارة النادي الإسماعيلي بأن جماهيره هم أصحاب الحق الأصيل في معرفة ما يدور داخل أروقته بصفتهم الملاك الحقيقيين له فانه كان لزامًا عليها وضع كافة الأمور تحت بصرهم خاصة في هذه الاونة الحرجة

حيث انه بتاريخ 27 / 5 / 2023 كان قد صدر حكم محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية والقاضي بإلغاء قرار تشكيلها واحتراما لاحكام القضاء بادرت اللجنة بالإعلان عن تنفيذه بمجرد صدوره و إتصال علمها به الا ان من صدر لصالحه الحكم قد اعلن في كافة وسائل الاعلام بانه لن ينفذه الا بعد الاطمئنان على وضع الفريق بجدول الدورى العام مدعيًا ان تنفيذ اللجنة للحكم بهذه الصوره ماهو الا ذريعة للتنصل من مسؤلياتها.