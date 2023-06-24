مبابي كلمة السر في عودة حكيمي المحتملة لـ ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، على بُعد خطوة واحدة من الانتقال لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد مبابي لمغادرة العاصمة باريس والاتجاه لمدريد خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل اجراء الكشف الطبي، خاصة وأن فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، أبدى تمسكه الواضح باللاعب لأرتداء قميص العملاق الإسباني خلال الفترة المقبلة.

مبابي يُقرب حكيمي من العودة لـ ريال مدريد

لا يخفى على أحد علاقة الصداقة القوية التي تجمع الثنائي مبابي والمغربي أشرف حكيمي خلال سنوات تواجدهما داخل باريس سان جيرمان.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز يرغب في ضم مبابي ومن ثم التعاقد مع الظهير الأيمن أشرف حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت أن حكيمي لديه الرغبة في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وذلك في حالة رحيل صديقه المقرب مبابي عن البي أس جي.

وشددت التقارير على أن مبابي سيكون عامل الحسم في اقناع حكيمي في العودة مرة أخري لريال مدريد.

مانشستر سيتي يبحث ضم حكيمي

يبحث مانشستر سيتي ضم حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بفرمان من المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جوارديولا طالب إدارة مانشسترسيتي بضرورة التعاقد مع الدولي المغربي خلال الأيام القليلة المقبلة قبل غلق باب القيد الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جوارديولا طلب تدعيم مركز الظهير الأيمن بسبب اقتراب كايل ووكر من الرحيل لبايرن ميونخ خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد المفاوضات القوية بين الثنائي خلال الفترة الأخيرة.

في سياق متصل، شددت شبكة "ذا أثليتك" أن ووكر كان غاضبًا من بقاؤه على مقاعد البدلاء خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.

وكان أشرف حكيمي قد بدأ مسيرته في ريال مدريد، لكن لم يستمرطويلًا، حيث انتقل لبوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، لينتقل بعدها بيع نهائي لـ إنتر ميلان مقابل 40 مليون يورو.

كما انضم الأسد المغربي لباريس سان جيرمان في صيف 2021 قادمًا من النيراتزوري الإيطالي في صفقة كبدت خزينة البي أس جي 60 مليون يورو.