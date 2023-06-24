شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسئلة مهمة فى ملف رحيل حمدي فتحي عن الأهلي للدوري القطري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات انتقال حمدي فتحي، لاعب الأهلي، للدوري القطري عبر بوابة نادى الوكرة مسألة وقت، بعدما اتفق مسئولو القلعة الحمراء مع النادي القطري على جميع التفاصيل الخاصة بإتمام الصفقة، وهو ما نُلقى عليه الضوء فى سياق الأسئلة السبعة التالية:

س: هل حسم الأهلي تفاصيل صفقة حمدي فتحي مع الوكرة القطري؟

ج: نعم .. اتفق الناديان على جميع التفاصيل خلال الساعات الماضية بعد مفاوضات استمرت قرابة الأسبوعين، شهدت شد وجذب إلى أن تم حسم جميع التفاصيل.

س: متى يعلن الوكرة ضم حمدي فتحي؟

ج: بعد اجتياز الكشف الطبي الذى سيخضع له اللاعب خلال الساعات المقبلة، وبأقصى تقدير غداً الأحد.

س: ما هى تفاصيل الصفقة؟

ج:اتفق الأهلي على بيع حمدى للوكرة القطرى مقابل 3 ملايين و250 ألف دولار.

س: كم سيحصل إنبي على قيمته من إتمام الصفقة؟

ج: سيحصل نادي إنبي، الذى انتقل منه حمدي للأهلي عام 2019، على 450 ألف دولار بعد خصم قيمة الصفقة الأساسية التى انتقل بها اللاعب من إنبي للقلعة الحمراء.

س: هل سيحصل الأهلي على نسبة من إعادة بيع حمدي فتحي مُستقبلاً؟

ج: نعم.. سيحصل على 20% من إعادة بيع اللاعب من الوكرة.

س: ماذا عن موقف السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي من الصفقة؟

ج: رحّب كولر بإتمام الصفقة، خاصة بعدما لمس رغبة وحاجة اللاعب للرحيل وخوض هذه التجربة.

س: ماذا قدم حمدي فتحي مع الأهلي قبل الموافقة على العرض القطرى؟

ج: لعب حمدي فتحي 151 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، بإجمالى 10953 دقيقة، وسجل 14 هدفاً وصنع تسعة، وتلقى 26 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى ثلاث مرات وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرتين بجانب الدورى مرتين.