شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال ميكالى وإبراهيم عادل قبل مباراة المنتخب الأولمبي مع النيجر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، إنه يتطلع لتحقيق انطلاقة تليق باسم الكرة المصرية أمام النيجر غداً فى مستهل مشواره القارى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى عقده الكاف المدير الفنى للفراعنة وحضره مواطنه تياجو المدرب العام وإبراهيم عادلقائد المنتخب وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم.

وأضاف ميكالى، "نرحب بالإعلاميين جميعا، قناعاتي أن كل المباريات صعبة، وأن البطولة قوية، وكل المنتخبات المتاهلة تتساوى فى الأحلام المشروعة، نحن درسنا كل منافسينا جيدا، ولدينا منتخب متكامل ولاعبون شجعان وفريق جيد ونتطلع لتحقيق حلم الجمهور والوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة، شاهدنا منتخب النيجر ونحترمه جيداً، وفى الوقت نفسه نطمئن الجماهير المصرية وكلنا ثقة فى لاعبينا".

من جانبه قال إبراهيم عادل قائد المنتخب، "سعيد بوجودى معكم، وأؤكد لكم أننا جاهزون للبطولة بشكل عام، ولكننا نتعامل مع كل مباراة على حده ولكل مرحلة ظروفها، نحن الآن فى حالة تركيز على لقاء النيجر وهدفنا اجتياز ضربة البداية فى الوقت الحالى، كل زملائي اللاعبين فى حالة حماس وتركيز وكلنا ندرك أهمية البطولة، ولدينا جهاز فنى محترف وعلى أعلى مستوى وتعلمنا منه الكثير، نتطلع لفرض شخصيتنا على منافسينا فى الملعب ، وتقديم أداء قوي، ونصل إلى أبعد نقطة فى البطولة ، وأتمنى من الجميع مساندة المنتخب الأوليمبي فى مهمته الوطنية.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ويلعبان بنظام المقص حيث يلتقي أول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الاولى فى مدينة طنجا فى تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والناسعة بتوقيت الرباط، ويلعب الخاسران بمدينة طنجة على المركز الثالث يوم 7 يوليو الساعة السادسة بتوقيت الرباط والثامنة بتوقيت القاهرة.

بينما يلعب الفائزان على اللقب بمدينة الرباط يوم 8 يوليو فى تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت الرباط ..ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.