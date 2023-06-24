شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم: الفوز ببطولة أفريقيا خطوة لما هو قادم.. وفخور بنتائج السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء أبوالقاسم ، المدير الرياضي للاتحاد المصري للسلاح ولاعب منتخب الشيش، رضاه بالنتائج التى حققتها مصر فى بطولة أفريقيا التي أقيمت خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتمكن لاعبو الفراعنة من السيطرة على منصات التتويج والفوز بـ21 ميدالية، بواقع 10 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات، وهي النتيجة الأفضل فى تاريخ بطولات أفريقيا، بالإضافة إلى أنها النتيجة الأفضل فيما يخص البطولات القارية فى العالم.

وقال علاء أبوالقاسم بعد انتهاء البطولة، "ما قدمناه خطوات نسير عليها لنخوض كل بطولة بشكل أقوى من الأخرى، ونسعى لمواصلة ذلك لأن حلمنا أكبر من بطولة أفريقيا".

وأضاف، "أشكر الجهاز الفني والإدارى للمنتخب، وأخص بالشكر الجهاز الطبي الذى يساهم فى إعداد اللاعبين بشكل جيد، خاصة أن الموسم بدأ فى شهر سبتمبر ونحن الآن فى شهر يونيو، وكان التحدى كبيرًا خاصة فى نجاحهم فى الحفاظ على لياقة اللاعبين حتى آخر يوم في البطولة".

وعن نتائج فرق السيدات قال، "هذا الموسم كان صعبا بالنسبة لهن خاصة لأن الضغوطات كانت كبيرة عليهن فيما يخص بطولة إفريقيا لأنها أحد أهم البطولات للتأهيل للأولمبياد".

وواصل، "كان الهدف مع السيدات هو التركيز على بطولة بعينها والبطولات المهمة وليس المشاركات الكثيرة التي قد لا نستفيد بها وهذا ما نجحنا به في النهاية وتمكنت فرق السيدات من تحقيق نتائج إيجابية بالبطولة".

وأكمل:"المنافسة أصبحت صعبة في إفريقيا وهذه من أصعب الفترات خاصة بعد عمليات التجنيس الكثيرة التي نشاهدها في العديد من الدول الإفريقية ولكن تمكنا من حصد ثلاث ميداليات ذهبية في الفرق وذهبية في فردي سلاح الشيش وكذلك نسعى لتصعيد اللاعبات صغار السن لاكتساب الخبرات".

وأردف:"على سبيل المثال شاركت العنود حجازي مع فريق سلاح السيف وتمكنت من المساهمة في فوز الفريق بالذهبية وهناك العديد من اللاعبات صغار السن الواعدات في الأسلحة الثلاث وأتوقع مع الوقت سيكون لدينا ثلاث فرق سيدات بنفس قوة الرجال دون وجود فارق بينهما".

وعن التحضيرات لبطولة العالم القادمة:"قمنا بإقامة معسكرًا قبل بطولة إفريقيا وسنخصص تحضيرات لكل سلاح ومعسكرات خاصة لبطولة العالم وستكون معسكرات خارجية وسنسافر بكل قوتنا بالإضافة لبعض اللاعبين صغار السن لتحضيرهم لبطولة العالم القادمة وسنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية بها".