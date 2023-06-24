شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 24 يونيو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يستعيد محمد هانى فى مباراة منتخب السويس بالكأس، اتحاد الكرة يجهز لصرف جزء من مستحقات الحكام قبل العيد، رابطة الأندية تدرس إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 12 يوليو.

الأهلي يفقد السولية ومتولى أمام منتخب السويس فى كأس مصر.. اعرف التفاصيل

تأكد غياب عمرو السولية ومحمود متولى لاعبى الأهلى عن مباراة منتخب السويس فى كأس مصر بسبب الإصابة، ويخضع عمرو السولية لبرنامج علاجي إثر الإصابة التي تعرض لها فى العضلة الخلفية أثناء مباراة الفريق أمام حرس الحدود فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري والتى انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

اتحاد الكرة يجهز لصرف جزء من مستحقات الحكام قبل العيد

يجهز مجلس إدارة اتحاد الكرة جزءاً من مستحقات الحكام المتأخرة لصرفها قبل إجازة عيد الأضحي المبارك. وقرر المجلس جدولة مستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة، بحيث يحصل الحكام على كافة المستحقات مع نهاية الموسم الجارى.

يستعيد فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جهود لاعبه محمد هانى الظهير الأيمن للفريق فى مباراة منتخب السويس بكأس مصر، بعدما منحه الجهاز الفنى راحة فى مباراة حرس الحدود بالدوري والتى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

عقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع السويسرى فريتز شميد المدير الفني الجديد لقطاع ناشئى نادى الزمالك الذى وصل إلى القاهرة الأربعاء الماضى لتولى مهمته رسمياً، حيث وضع الطرفان النقط على الحروف في كافة الأمور التي ترغب إدارة النادى الأبيض في تطبيقها داخل القطاع خلال الفترة المقبلة.

اعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، لائحة استثنائية تحفيزية للفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات القادمة والحاسمة فى بطولة كأس الرابطة المصرية وبطولة الدوري الممتاز.