شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة ثلاثية لإدارة نادي الإسماعيلي.. ورسالة للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفاذاً للقانون ولائحة النظام الأساسى للنادى، وفى أعقاب صدور حكم من محكمة القضاء الإداى بالإسماعيلية ببطلان تعيين اللجنة المؤقتة، أصدرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قراراً بتعيين لجنة ثلاثيه تضم كلاً من، (المدير التنفيذي للنادي، والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي)، على أن تتولى اللجنة تسيير أمور النادى المهمة والعاجلة، وتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بداية شهر يوليو 2023، تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة واللجنة الأولمبية المصرية.

ويؤكد أعضاء اللجنة الثلاثية حرصهم الشديد فى تسيير كافة أمور النادي المهمة والعاجلة خلال الفترة المقبلة، لحين تسليم المهمة لمجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية للنادى يقود سفينة الدراويش لولاية جديدة.

كما يؤكد أعضاء اللجنة أنهم ماضون بكل عزم وإخلاص على إنجاز مهمتهم الموكلة إليهم للحفاظ على استقرار النادى خلال تلك المرحلة، وأنهم على مسافة واحدة من الجميع، والتأكيد على حرصهم فى تحقيق الشفافية والأمانة، وهو حق أصيل لجماهير الإسماعيلي خلال المرحلة الحالية.

مناشدين جمهور النادى الاسماعيلى واعضاء الجمعيه العموميه بضرورة الوقوف خلف النادى فى تلك المرحله كونهم المالك الشرعي للنادي ودائما ما تكون جماهير الاسماعيلي الداعم و السند لناديهم حتي يمر بسلام خلال المرحله القادمه.