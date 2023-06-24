شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يرحل عن بيراميدز نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرحل التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن صفوف الفريق السماوى بنهاية الموسم الجارى، وذلك نظرًا لانتهاء تعاقده مع ناديه.

ولم يدخل مسئولو بيراميدز فى مفاوضات مع اللاعب التونسى لتجديد عقده الفترة المقبلة، ليرحل عن الفريق ويصبح حرًا فى تحديد مصيره بالفترة المقبلة، نظرًا لانتهاء تعاقده مع بيراميدز.

ويستأنف بيراميدز، اليوم السبت، تدريباته بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة سموحة المحدد لها يوم 28 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 32 من بطولة الدوري.

ووجه باتشيكو التحية للاعبي الفريق على مستواهم وإصرارهم من أجل تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري حتى اللحظة الأخيرة وبيراميدز من أول دقيقة كان الأخطر وصاحب الفرص الأكبر وفي النهاية فاز بالمباراة واستحق الانتصار والتأهل للدور المقبل.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدف دون مقابل سجله التونسي فخر الدين بن يوسف، ليحجز الفريق مكانه في دور الثمانية في انتظار المتأهل من مواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي.