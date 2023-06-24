شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد مروان عطية وديانج لتشكيل الأهلى أمام منتخب السويس فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة الثنائى مروان عطية وأليو ديانج للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة منتخب السويس بكأس مصر.

ويفتقد الأهلى جهود عمرو السولية فى مباراة منتخب السويس للإصابة، فيما شارك ديانج بديلا فى مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري، وجلس مروان عطية على دكة البدلاء ضمن خطة الجهاز الفنى لإراحته.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة منتخب السويس المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن مارسيل كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً للقاء.

ويعكف مارسيل كولر على تحفيظ لاعبيه الجمل الفنية ومنحهم التعليمات النهائية بخصوص مباراة الغد والأمور الخططية التي ينوي تنفيذها أمام منتخب السويس، من أجل تحقيق الهدف المنشود في الخروج بالفوز في ظل كون المارد الأحمر حامل اللقب بعد تتويجه بالكأس في النسخة الأخيرة على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف وذلك للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخ القلعة الحمراء، ويرغب في الحفاظ على لقبه لإضافة بطولة جديدة لخزائن الأهلى العامرة بالالقاب المحلية والافريقية.