شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى بالزى الأحمر والنيجر بالأبيض غداً فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرتدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأسود، بينما يرتدى منتخب النيجرالزي الأبيض كاملا، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين غداً باستاد بن بطوطة بمدينة طنجة فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

جاء ذلك فى المؤتمر الفني للمباراة الذى عقد اليوم، السبت، بحضور كل من محمود حرب مدير المنتخب، والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وعيد سليمان مسئول المهمات.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين.. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ويلعبان بنظام المقص حيث يلتقي أول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الاولى فى مدينة طنجا فى تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والناسعة بتوقيت الرباط ، ويلعب الخاسران بمدينة طنجة على المركز الثالث يوم 7 يوليو الساعة السادسة بتوقيت الرباط والثامنة بتوقيت القاهرة .

بينما يلعب الفائزان على اللقب بمدينة الرباط يوم 8 يوليو فى تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت الرباط ..ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .