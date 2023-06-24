فاركو يسعى لضم الدح لاعب طنطا

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي فاركو ضم أحد نجوم دوري القسم الثاني من أجل تعزيز صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف نادي فاركو ضم عبد الرحمن الدح صانع ألعاب وهداف فريق طنطا الذي ينشط في دوري القسم الثاني.

واستفسر فاركو عن إمكانية شراء الدح من نادي طنطا والمقابل المادي المطلوب من أجل الاستغناء عن اللاعب.

ويبلغ الدح 24 عاما ولعب من قبل في الدوري الممتاز مرتين مع طنطا بعد صعوده، ويتواجد اللاعب مع الفريق عندما كان لاعبا في قطاع الناشئين قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2018-2019، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليعود للمشاركة مع طنطا في القسم الثاني بعد هبوطه إلى القسم الثالث في الموسم قبل الماضي.

ويتواجد فاركو في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري، ويملك في رصيده 41 نقطة، بعد خوضه 31 مباراة فاز في تسع مباريات، وتعادل في 14 مباراة، وتلقى الهزيمة في 8 لقاءات.

ويستعد فاركو لمواجهة إنبي يوم الجمعة المقبلة في الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



فاركو يسقط أمام الزمالك



وكان فاركو خسر أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

الزمالك سجل هدفه الأول في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر المباراة من ركلة جزاء نفذها أحمد مصطفى زيزو، قبل أن يعزز مصطفى شلبي تقدم الأبيض بهدف ثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني استطاع فاركو تقليص الفارق بتسجيل هدف عن طريق عمرو جمال في الدقيقة 47، واستمر تبادل الهجمات من كلا الجانبين إلى أن أنهى أحمد فتوح على آمال فاركو في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة بتسجيله الهدف الثالث.

وكان أحمد بلحاج قد سجل هدف أبيض لصالح الزمالك في الدقيقة 83 لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

بهذه النتيجة ضرب الزمالك موعدا مع فريق المقاولون العرب في دور ربع نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي، ذلك سيكون يوم الإثنين الموافق 4 يوليو المقبل.