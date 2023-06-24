تفاصيل مالية مثيرة في انتقال بيلينجهام لـ ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع ريال مدريد الإسباني التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام قادمًا من بوروسيا دورتموند بعد مفاوضات قوية خلال الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عنا التفاصيل المالية الخاصة بضم ريال مدريد لبيلينجهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضة.



وأكدت "بليد" أن أموال صفقة بيلينجهام جاءت كالتالي:



103 مليون قيمة الصفقة الأساسية، بجانب 30.9 مليون يورو كنتغيرات.

بينما أوضحت الصحيفة الألمانية أن هناك 25 مليون يورو سيحصل عليها بوروسيا دورتموند من ريال مدريد في حالة حقق الأخير دوري أبطال أوروبا بجانب الدوري الإسباني خلال الـ 6 مواسم المقبلة، بجانب تأهله لدوري أبطال أوروبا.

كما يتواجد ضمن المتغيرات عدد المباريات التي يشارك بها الدولي الإنجليزي، بجانب عدد الدقائق التي يتواجد بها داخل الملعب، وتواجده في تشكيلة العام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لهذا العام 2023.

وشددت "بيلد" على أن التأخر في اتمام الصفقة جاء بسبب تمسك الريال بعدم زيادة مبلغ المتغيرات عن 20 مليون يورو، لكن الفريق الألماني أصر على زيادة المبلغ لـ 25 مليون، مما جعل الفريق المدريدي يوافق على الأمر في النهاية.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد ضم جود بيلينجهام بعقد يمتد لمدة 6 سنوات مقبلة، بعدما كان اللاعب مطمع عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى رأسها ليفربول ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.