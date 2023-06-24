ميكالي: درسنا النيجر جيدًا ونسعي لانطلاقة مميزة في أمم أفريقيا للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث ميكالى المدير الفنى للمنتخب مصر الأوليمبي، في المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة مصر والنيجر في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

أكد ميكالي في المؤتمر الصحفي ، ان يتطلع لتحقيق انطلاقة مميزة تليق باسم الكرة المصرية أمام النيجر في الجولة الأولي من دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية".

أشار:" ان جميع مباريات البطولة قوية ،ان المنتخبات المتأهلة تتساوى فى الأحلام المشروعة لتحقيق هدف التأهل لأولمبياد باريس المرتقبة ، نحن درسنا كل منافسينا جيدا ، ولدينا منتخب متكامل ولاعبون شجعان وفريق جيد ونتطلع لتحقيق حلم الجمهور والوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة .

أتم في تصريحاته :" شاهدنا منتخب النيجر جيدًا، ونسعى لتحقيق أول 3 نقاط في البطولة ،فى الوقت نفسه نطمئن الجماهير المصرية وكلنا ثقة فى لاعبينا".

في سياق مٌتصل، تمرن المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريبه الرئيسي مساء أمس الجمعة باستاد بن بطوطة بمدينة طنجة استعدادا للقاء النيجر ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

شارك فى التدريبات كل اللاعبين وظهروا جميعا بمستوى جيد وتنافسوا للفوز بثقة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني، ويختتم المنتخب تدريباته غدا استعدادا للقاء الأحد المقرر أن يقام باستاد بن بطوطة فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت طنجة .

وشهد المران الرئيسي الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب ، وتعيش البعثة فى أجواء إيجابية ويسيطر الحماس على اللاعبين بحثا عن تحقيق الحلم الأوليمبي والدفاع بقوة عن اللقب خاصة وأن المسيرة لن تكون سهلة وتحتاج للتركيز فى تفاصيل التفاصيل وهو ما يدركه اللاعبون جيدا .

وتنطلق منافسات البطولة اليوم السبت بمباراة الافتتاح التى تجمع المغرب البلد المستضيف مع غينيا فى المجموعة الأولى التى تقام مبارياتها فى الرباط .

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 8 يوليو المقبل بمدينتي الرباط وطنجة ، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .

موعد مباراة مصر والنيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء غد الأحد الموافق 25 من شهر يونيو 2023 ، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت الإمارات.