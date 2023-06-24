تدريبات خاصة لـ زيزو وشلبي في مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أدى الثنائي أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم السبت.

خاض الثنائي مع عدد من اللاعبين الشباب تدريبات تقوية العضلات بأدوات الجيم داخل أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

خاض الثنائي بشكل أساسي في مباراة الزمالك أمس أمام فاركو في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وسجل كل منهما هدفا في فوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



الزمالك يواجه المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر



حقق نادي الزمالك فوزًا مريحًا على نظيره فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وتمكن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من قيادة الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر ليضرب موعدًا مع المقاولون العرب.

وجاءت أهداف الزمالك في شباك فاركو عن طريق الثلاثي أحمد سيد زيزو ومصطفى شبلي وأحمد فتوح.

وأصبح الزمالك هو خامس المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة كأس مصر.

وتمكن الزمالك من التتويج ببطولة كأس مصر 28 مرة في تاريخه.

في المقابل تأهل المقاولون العرب إلى ربع نهائي كأس مصر 2023 بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0

وجاء هدف المقاولون الوحيد في مرمى سيراميكا كليوباترا عن طريق لويس إدوارد هينستروزا.

وتتبقى مباراة واحدة لم تُلعب بعد من دور الـ 32 من بطولة كأس مصر وهي مباراة الأهلي ومنتخب السويس.

وسيواجه النجوم نطيره سموحة وسيلعب المصري مع حرس الحدود في دور الستة عشر.

بينما ينتظر الداخلية الفائز من مواجهة الأهلي ومنتخب السويس.

وأقيمت 5 مباريات حتى الآن من دور الستة عشر من بطولة كأس مصر 2023 وجاءت نتائجها كالآتي :

الزمالك 3 - 1 فاركو.

بيراميدز 1- 0 الاتحاد السكندري

إنبي 6 - 5 فيوتشر بركلات الترجيح.

طلائع الجيش 7 - 8 البنك الأهلي بركلات الترجيح

المقاولون العرب 1 -0 سيراميكا كليوباترا.