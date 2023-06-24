بنزيما يغلق باب الشائعات حول خلافاته مع ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أغلق كريم بنزيما مهاجم اتجاد جدة السعودي، باب الشائعات بعد قيامه بتصرف مفاجئ ضد ريال مدريد ناديه السابق قبل أن يتراجع عنه سريعا.

ورحل بنزيما عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف، وأنضم لصفوف اتحاد جدة في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الملكي.



بنزيما يفتح باب الشائعات ويغلقه سريعا

بنزيما





وألغى النجم الفرنسي متابعته لحساب ريال مدريد عبر "انستجرام" ما فتح باب للشائعات حول وجود خلافات وتدهور علاقته مع الملكي.

قبل أن يعود بنزيما لمتابعة حساب ريال مدريد مرة أخرى، ليضع حدا للشائعات التي أنتشرت في الوقت الأخير.

لكن حساب نادي ريال مدريد ألغى متابعته للاعب كريم بنزيما، وهو تقليد معتاد يقوم به حساب النادي الملكي، مع كل اللاعبين الراحلين، وليس بنزيما فقط.

وكان ريال مدريد تعاقد مع اللاعب الإسباني خوسيليو ماتو، مهاجم إسبانيول على سبيل الإعارة، من أجل تعويض رحيل بنزيما، بالإضافة لعودة براهيم دياز.



خوسيلو في ريال مدريد لتعويض رحيل بنزيما

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، توصله لاتفاق مع إسبانيول لاستعارة خوسيه لويس سانمارتين "خوسيلو".

ووقع اللاعب على عقد حتى نهاية الموسم المقبل مع خيار الشراء.

ولعب خوسيلو، الذي توج بلقب دوري أمم أوروبا أمس الأحد مع المنتخب الإسباني، لأكاديمية الشباب بنادي ريال مدريد في الفترة من 2009 وحتى 2012 ، وشارك مع الفريق الأول لأول مرة في 2011.

وسيتم تقديم اللاعب رسميا غدا الثلاثاء ويتوقع أن يملأ الفراغ الذي تركه كريم بنزيما، الذي انتقل للعب في اتحاد جدة السعودي.

ضرائب إسبانيا تٌلاحق بنزيما بعد إنضمامه لاتحاد جدة

على الرغم من من رحيل بنزيما عن ريال مدريد إلي نادي اتحاد جدة السعودي إلا أن اللاعب الفرنسي مازالت ضرائب إسبانيا تلاحقه في السعودية، وبات مطالبا بدفع جزء من راتبه كضرائب في إسبانيا،

وذلك لأن الفرنسي كريم بنزيما كان يتقاضى 11.5 مليون يورو صافية بعد الضرائب في ريال مدريد، لذلك من المقرر أن يذهب جزء من الراتب الذي سيحصل عليه المهاجم الفرنسي، في السعودية إلى الضرائب الإسبانية، بموجب ما يعرف بـ "ضريبة الخروج.



