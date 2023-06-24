الشباب يحسم موقف تمبكتي من عروض لـ الهلال والاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - حسم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشباب موقفه من رحيل المدافع السعودي الدولي حسان تمبكتي من الانتقال لنادي الهلال أو الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وذلك بعد وجود اهتمام كبير من كلا الطرفين للحصول على خدمات اللاعب.

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يرغب الاتحاد في التعاقد مع حسان تمبكتي لتعويض غياب احمد حجازي بسبب الإصابة التي تعرض لها بالرباط الصليبي في الفترة الماضية، بينما يريد نادي الهلال دعم مركز الدفاع تحسبًا لرحيل محمد جحفلي أو جانج هيون سو في الفترة المقبلة.

موقف الشباب من رحيل حسان تمبكتي

يستعد الشباب للدخول في معسكر اعدادي لتجهيز اللاعبين للموسم المقبل وللبطولة العربية، ومعه حسم موقف حسان تمبكتي والذي اكد أنه من الصعب التفريط في خدماته بعد رحيل سانتي مينا وغياب فهد المولد بسبب الإيقاف، وان الفريق غير مستعد لخسارة أي من العناصر المهمة في الفترة المقبله.

ينتهي عقد حسان تمبكتي مع الشباب في يونيو من عام 2027، وذلك بعدما جدد اللاعب تعاقده بشكل رسمي مع شيخ الاندية السعودية في يناير من العام الجاري.

تمبكتي ليس البديل الأنسب لـ حجازي

وقال البعض أن حسان تمبكتي ليس البديل الأنسب لأحمد حجازي في نادي الاتحاد وأنه لا يتميز بنفس مميزات المدافع المصري الدولي، ولن يكون قادر على تعويضه خاصة وأن "الحاجز" سيغيب عن المونديال المقبل وجزء من الموسم الجديد، ويريد الفريق التعاقد مع لاعب جاهز.

ويفكر الاتحاد في الحصول على خدمات اللاعب عن طريق الإعارة لمدة 6 أشهر حال فشل في التعاقد النهائي مع تمبكتي.

على الجانب الاخر يريد الهلال تدعيم صفوفه قبل الموسم المقبل، لكنه قد يصرف النظر عن صفقة تمبكتي حال اتمام صفقة كوليبالي بشكل رسمي.

تفاصيل عقد كاليدو كوليبالى مع الهلال

يقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من حسم التعاقد مع اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالى مدافع فريق نادي تشيلسي الانجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

اعلن الهلال التعاقد رسميًا مع اللاعب روبن نيفيز مساء أمس الجمعه في أولى صفقات الزعيم قبل الموسم المقبل، وذلك عقب رحيل أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو بشكل رسمي عن أزرق الرياض.

أكدت التقارير الانجليزية أن الهلال توصل بالفعل لاتفاق نهائي مع كوليبالي، على أن يكون توقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة اليوم السبت، بينما أكدت تقارير إيطالية ان الفريق السعودي حسم الصفقة لصالحه ويتبقى الاعلان الرسمي فقط والذي سيكون في نهاية الاسبوع الجاري.





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