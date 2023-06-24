تدريبات الزمالك.. عبد الله جمعة يحصل على راحة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت، حصول عبد الله جمعة الظهير الأيسر على راحة من التدريبات الجماعية.

وأقيم مران الزمالك اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في الدوري.

ومن المقرر أن يخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي بسبب المعاناة إصابة عضلية تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، مما جعلته يغيب عن مباراة الفريق أمام فاركو في بطولة كأس مصر.

الزمالك يفوز على فاركو

استطاع فريق الزمالك تحقيق الفوز على نظيره فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

ونجح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من قيادة القلعة البيضاء للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر ليضرب موعدًا مع المقاولون العرب.

وجاءت أهداف الزمالك في شباك فاركو عن طريق الثلاثي أحمد سيد زيزو ومصطفى شبلي وأحمد فتوح، ليصبح الفارس الأبيض خامس المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة كأس مصر.

واستطاع الزمالك من التتويج ببطولة كأس مصر 28 مرة في تاريخه، بينما تأهل المقاولون العرب إلى ربع نهائي كأس مصر 2023 بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0.

وجاء هدف فوز الذئاب الوحيد في مرمى سيراميكا كليوباترا عن طريق لويس إدوارد هينستروزا.

وكانت هناك مباراة واحدة لم تُلعب بعد من دور الـ 32 من بطولة الكأس وهي مباراة الأهلي ومنتخب السويس.

وكان الأهلي قد نجح في التتويج ببطولة كأس مصر النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بنتيجة 2/1.

بينما استطاع الفريق الأهلاوي الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، بعدما فاز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب، والتي أقيمت بالقاهرة، ليتعادل 1/1 في لقاء الإياب والذي شهده مركب محمد الخامس.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي أمام منتخب السويس في الثامنة والنصف من مساء الغد الأحد.

من المقرر أن يواجه النجوم نطيره سموحة، بينما ستُلعب مباراة المصري أمام حرس الحدود في دور الستة عشر، فيما ينتظر الداخلية الفائز من مواجهة الأهلي ومنتخب السويس.