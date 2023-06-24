موعد مباراة الزمالك المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الزمالك استعداداته للعودة من جديد لمنافسات الدوري العام المصري، بعدما حقق الانتصار على نظيره فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ليصعد لدور الثمانية من المسابقة ذاتها.

ويترقب عشاق القلعة البيضاء المباريات المقبلة للفريق، خاصة بعدما أصبح عمل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث بدأ اللاعبين يفهمون خطة المدرب بعد التدريبات القوية التي خاضها الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره غزل المحلة في الجولة الـ 31 من عمر الدوري العام المصري.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

تنطلق مواجهة الزمالك وغزل المحلة في الـ 8.30 من مساء الثلاثاء المقبل، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة

تُنقل موقعة الزمالك وغزل المحلة على قناة "أون تايم سبورت"، والحاصلة على حقوق بث البطولات المحلية المصرية خلال الموسمين الماضيين.

ترتيب الدوري المصري

يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام المصري برصيد 65 نقطة، علمًا بإن المارد الأحمر لعب 25 مباراة ولديه 6 مباريات مؤجلة.

بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بـ64 نقطة، وفيوتشر ثالث الترتيب بـ 57 نقطة، فيما يحل الزمالك رابع الترتيب بـ 53 نقطة، والمقاولون العرب خامسًا بـ 43 نقطة.

ترتيب الدوري العام المصري

تفاصيل فوز الزمالك على فاركو بالكأس

نجح الزمالك في عبور عقبة فاركو في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، حيث جاء هدف القلعة البيضاء الأول في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر المباراة من ركلة جزاء لعبها زيزو، بينما نجح مصطفى شلبي في تعزيز التقدم للفارس الأبيض بهدف ثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

بينما قلص فاركو النتيجة بتسجيل هدف عن طريق عمرو جمال في الدقيقة 47 من عمرالشوط الثاني، وأضاف أحمد فتوح الهدف الثالث للزمالك الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة.

واستطاع أحمد بلحاج تسجيل هدف لصالح الزمالك في الدقيقة الثالثة والثمانيون، لكن حكم المباراة قرر الغاؤه بسبب وقوع اللاعب في التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وعقب فوز الفارس الأبيض على فاركو، يضرب الفارس الأبيض موعدًا قويًا مع المقاولون العرب في دور ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي، ذلك سيكون يوم الاثنين الموافق 4 يوليو المقبل.