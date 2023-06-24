تفاصيل عقد كاليدو كوليبالى مع الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من حسم التعاقد مع اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالى مدافع فريق نادي تشيلسي الانجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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اعلن الهلال التعاقد رسميًا مع اللاعب روبن نيفيز مساء أمس الجمعه في أولى صفقات الزعيم قبل الموسم المقبل، وذلك عقب رحيل أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو بشكل رسمي عن أزرق الرياض.

أكدت التقارير الانجليزية أن الهلال توصل بالفعل لاتفاق نهائي مع كوليبالي، على أن يكون توقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة اليوم السبت، بينما أكدت تقارير إيطالية ان الفريق السعودي حسم الصفقة لصالحه ويتبقى الاعلان الرسمي فقط والذي سيكون في نهاية الاسبوع الجاري.

تفاصيل صفقة كوليبالى مع الهلال

ومن المتوقع أن يقوم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالى بالتوقيع على عقود لمدة 3 مواسم قادمه تنتهي في يونيو من عام 2026.

على أن يتقاضى الدولي السنغالي راتب سنوي قدره 24 مليون يورو والتي تعادل 28 مليون جنية استرليني تقريبًا.

كوليبالى ثاني صفقات الهلال الرسمية

ومن المقرر ان تكون صفقة كوليبالى هي ثاني صفقات أزرق الرياض الرسمية في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وكان الزعيم قد اعلن عن التعاقد مع اللاعب الدولي البرتغالي روبن نيفيز من فريق ولفرهامبتون الانجليزي بشكل رسمي مساءً الجمعه.

ووقع روبن نيفيز على عقود لمدة 3 مواسم مقبله مع أحقية التمديد لموسم إضافي رابع.

يذكر ان نادي الهلال كان قد قرر في وقت سابق رحيل ماتيوس بيريرا عن صفوف الفريق بعد نهاية إعارته للدوري الاماراتي، بينما يقترب اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار من الانتقال لفريق نادي الشباب خلال الساعات القليلة المقبلة.

على أن يتم حسم موقف الدولي المالي موسي ماريجا خلال أيام وقبل بداية معسكر الفريق المقرر له في النمسا، لكنه يقترب الأخر من الرحيل بشكل رسمي.

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