الأهلي ومنتخب السويس.. الموعد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الأهلى عن بطاقة العبور لدور الستة عشر النهائي من بطولة كأس مصر، عندما يلتقي بنظيره منتخب السويس، في دور الـ 32 من المسابقة ذاتها.

ونجح الأهلي في حصد لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر لموسم 2021 /2022، بعدما فاز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت إثارة وقوة وحماس من كلا الفريقين.

موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس

يواجه الأهلي نظيره منتخب السويس في الثامنة والنصف من مساء الغد، في المباراة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة

تُنقل المباراة على قناة "أون تايم سبورت"، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال المواسم الماضية.

تفاصيل نهائي الكأس النسخة الماضية

استطاع الأهلى تحقيق الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021/2022.

جاء التقدم في المباراة عن طريق الدولي المغربي وليد الكرتي لبيراميدز في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني والمباراة، بينما تعادل محمود عبد المنعم كهربا للأهلي في الدقيقة 74، وتعادل الفريقين بنتيجة 1/1، ليذهبا لأشواط إضافية.

وسجل حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلى هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول الإضافي ، ليفوز الفريق الأحمر باللقب.

الأهلى يحقق الـ 11 الإفريقية

في سياق متصل، تعم الفرحة جماهير الأهلى بعدما حقق الفريق الأول اللقب الحادي عشر من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

حيث حقق الأهلى الفوز بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب بالقاهر، بينما تعادل 1/1 على أرضية مركب محمد الخامس بالمغرب.

وكان الأهلى قد حقق فوزًا كبيرًا على حرس الحدود أول أمس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيم على ملعب الكلية الحربية.

الأهلى يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

في سياق أخر، يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة، بينما يحل بيراميدز في الوصافة بـ 64 نقطة، لكنه لعب 30 مباراة.

فيما يأتي فيوتشر في المركز الثالث بـ 57 نقطة، والزمالك رابع الترتيب بـ 53 نقطة، بينما المقاولون العرب خامسًا بـ 43 نقطة.