الاهلى يحدد ثلاثي لتعويض رحيل حمدي فتحي

ياسر رشاد - القاهرة - حدد الجهاز الفني للنادي الأهلى بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر بدلاء لاعب خط وسط القلعة الحمراء حمدي فتحي، والذي حسم اتفاقه مع نادي الوكرة القطري لينتقل له بداية من الموسم المقبل.

أقرأ ايضًا ..

من المتوقع يوقع حمدي فتحي على عقود الانتقال لنادي الوكرة لمدة 3 مواسم مقبله على أن يحصل الأحمر على 3 مليون دولار، ومعه يبدأ الاهلى في البحث عن بدلاء للاعب منتخب مصر، حيث حدد الفريق ثناي للتفاوض معه.

الأهلي يقترب من ضم ثنائي فوتشر وفاركو

ويحاول النادي الاهلى في الفترة الاخيره التعاقد مع اللاعب محمد رضا بورو لاعب وسط فريق نادي فيوتشر، بالإضافة إلى اللاعب محمود مرعي زميل بوبو.

وفي حال فشل اتمام المفاوضات مع ثنائي فريق فيوتشر فإن الاحمر يتوجه مباشرة لحسم للتفاوض حول إمكانية الحصول على خدمات اللاعب محمود حماده نجم وسط فريق فاركو.

كولر يمنح الضوء الأخضر للتعاقد مع بوبو

منح المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلى الضوء الأخضر للتعاقد مع محمد رضا بوبو ومحمود مرعي ثنائي فريق نادي فيوتشر، بالإضافة إلى محمد حمدي ظهير أيسر فريق نادي إنبي، مع اللاعب محمود حماده والذي سيكون بديل ثنائي فيوتشر.

يستعد النادي الاهلى لمواجهة نظيره فريق منتخب منتخب السويس، والمقرر لها مساء الاحد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات دول الـ 32 من منافسات بطولة كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022 – 2023.

وفي سياق أخر، يصر اللاعب المالي الدولي أليو ديانج لاعب وسط النادي الاهلي على خوض تجربه الاحتراف الخارجي بداية من الموسم المقبل، ويرفض اللاعب فكرة البقاء بالقلعة الحمراء لكن إدارة الاحمر طلبت من اللاعب احظار عرض رسمي ومناسب للأحمر حتى توافق على رحيله بشكل نهائي.





حسين الشحات يجدد عقده مع الأهلي

توصل الأهلي لاتفاق مع حسين الشحات نجم الفريق الأحمر لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ، بعد تألقة مع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

ووافق مسؤولو الأهلي على شروط حسين الشحات لتجديد عقده وعلى رأسها إلغاء بند المشاركة في عقده الجديد.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الخليج 365 الالكترونية اضغط هنا