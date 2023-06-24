الهلال يسعى لتعيين أليجري مديرا فنيا للزعيم

ياسر رشاد - القاهرة - أقترب المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس من تدريب الهلال السعودي بدايةً من الموسم المقبل.

ويستهدف نادي الهلال السعودي، تعيين أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، مدربا للزعيم، للموسم المقبل، بعدما توصل الطرفان لشبه اتفاق في الوقت الحالي.

وكان الهلال قدم عرضا لأليجري مقابل 30 مليون يورو سنويا لمدة 3 سنوات مقبلة أي حتى عام 2026.

وبات أليجري منفتحا على الانتقال إلى الدوري السعودي، وتدريب الهلال بداية من الموسم المقبل، بعدما قدم عرضا مغريا للزعيم براتب يصل إلى 100 مليون يورو في 3 سنوات.

ويملك أليجري مع نادي يوفنتوس عقدا يمتد حتى يونيو 2025، لكن اليوفي منفتح عهلى فكرة فسخ عقد المدرب الإيطالي معه بالتراضي خلال الصيف الحالي، وفتح المجال له بالرحيل.

ولم يحقق أليجري أي بطولة مع يوفنتوس في هذا الموسم، بعدما أنهى موسمه بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالإضافة لخروجه من مسابقة الدوري الأوروبي من دور نصف النهائي.





موقف أليجري مع يوفنتوس بعد الاهتمام السعودي

يبحث عدد من الأندية السعودية وعلى رأسها الهلال والأهلي والنصر التعاقد مع مدربين عالميين خلال الفترة المقبلة، لقيادة هذه الفرق خلال الموسم المقبل.

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن أن الهلال والنصر يدخلان في صراع كبير للحصول على توقيع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس.

وأكد برانشيني، وكيل أعمال أليجري أن الأخير مستمر مع يوفنتوس ولا يوجد نية لرحيله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه لن يحدث شيء كبير بخصوص مستقبل أليجري خلال الفترة المقبلة، بعد الاهتمام السعودي القوي خلال الاَونة الأخيرة.

تحدث وكيل أليجري، حيث قال: "من خلال معرفتي أن أليجري مندمج في مشروع يوفنتوس وهو أمر صعب لكنه قبله".

وتابع برانشيني تصريحاته: "لن يحدث شيء كبير بخصوص مستقبل أليجري مع اليوفي، كان هو والنادي واضحين بشأن ذلك، سيستمر للموسم المقبل مع يوفنتوس".

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أليجري لن يرحل عن يوفنتوس خلال الفترة المقبلة، لكنه عقد جلية مع ممثلين سعوديينليستمع للعرض المقدمة.

وأكدت أن يوفنتوس لن يقف في طريق المدرب الإيطالي حال قرر مغادرة السيدة العجوز خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أليجري مع يوفنتوس مع نهاية الموسم بعد القادم، حيث يتبقى في عقد المدرب موسمين اَخرين مع اليوفي.