بايرن ميونخ يقترب من ضم هاري كين

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت الفترة الأخيرة مفاوضات جادة وقوية من قبل عملاق الدوري الألماني مع كين لاقناعه باللعب في "البونديسليجا" خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الفريق يأمل في المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المهاجم الإنجليزي مازال مستمر في المفاوضات مع بايرن ميونخ للرحيل للعملاق البفاري خلال الموسم الجديد.

وأوضحت "ذا صن" المفاوضات بين اللاعب وإدارة بايرن ميونخ جاد وقوي، خاصة وأن العملاق الألماني تواصل مع عائلة اللاعب للتحدث حول الأمور الخاصة بانتقالهم للعيش في ألمانيا خلال الموسم الجديد.

وشددت الصحيفة على أن السعر الموضوع من قبل توتنهام والبالغ 100 مليون يورو أدى إلى تراجع الأندية التي كانت ترغب في التعاقد مع كين، والتي جاءت على رأسها كل من مانشستر يونايتد وريال مدريد، خاصة وأن إدارة السبيرز طلبت الحصول على المبلغ دفعة واحدة دون تقسيط.

سبب رحيل هاري كين عن توتنهام

أصبح رحيل هاري كين عن توتنهام مسألة وقت، بعدما اقترب اللاعب من الانتقال لبايرن ميونخ خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أن سبب رحيل هاري كين عن توتنهام بسبب عدم حصول اللاعب على أي بطولات طيلة تواجده في النادي.

وشددت على أن المهاجم الإنجليزي يرغب في الانتقال لفريق ينافس بقوة على الألقاب، مما يجعله يتوج بلقب أو أكثر قبل اعتزاله كرة القدم خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكان مانشستر يونايتد قد دخل في مفاوضات قوية مع توتنهام للحصوال على خدمات صاحب الـ 29 عامًا، لكنالإدارة تلقت صدمة عندما علمت بالمقابل المادي الذي طلبه توتنهام من أجل التخلي عن خدمات اللاعب، والمقدر بـ 100مليون يورو كدفعة واحدة.

أرقام مميزة لـ هاري كين مع توتنهام

نجح هاري كين في تحطيم عدد من الأرقام القياسية مع فريقه توتنهام، حيث أصبح النجم الإنجليزي أول لاعب يسجل 10 أهداف من ضربات رأس في موسم واحد من مواسم الدوري الإنجليزي، حيب ما أعلنته شبكة “أوبتا”.