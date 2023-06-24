شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يحسم تمديد عقده مع الأهلي لـ3 سنوات قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم حسين الشحات لاعب الأهلي ملف تمديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة ثلاث سنوات قادمة، بعد سلسلة من المفاوضات بينه وبنين إدارة ناديه خلال الفترة الأخيرة.

وأثير الجدل حول ملف تجديد عقد حسين الشحات بسبب عدم الاتفاق على بعض البنود الخاصة في العقد، مثل نسبة المشاركة والقيمة المالية وبعض البنود الأخرى، وأبرزها الإعلانات.

وعقد حسين الشحات جلسة مع مسئولي الأهلي خلال الساعات الماضية اتفق خلالها على تجديد عقده لمدة 3 سنوات قادمة بدءا من الموسم المقبل 2023 / 2024.

وانضم حسين الشحات إلى الأهلي في يناير 2019 قادما من العين الإماراتي في صفقة قياسية كبدت خزينة الأهلي 5 ملايين دولار.