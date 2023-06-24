شكرا لقرائتكم خبر عن بواتنج يقود هجوم سموحة أمام النجوم فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، تشكيل فريقه أمام النجوم فى المباراة المقرر انطلاقها فى السادسة والنصف مساء اليوم، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر لكرة القدم.

جاء تشكيل سموحلة لمواجهة النجوم كالتالى..

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، أحمد جمال، شريف رضا، أحمد شوشة

الوسط: دوكو دودو، صديق أوجولا، مالك بعيوي، أحمد مصطفى، حسين فيصل

الهجوم: بنجامين بواتنيج

فيما جاء تشكيل النجوم كالتالى: محمد جمال، مصطفى السيد، أحمد رمضان "ميكى"، زياد التيهى، محمد همام، أحمد على، حازم محمد، عبد الله خالد، كمال صبحى، نور علاء، محمد سيد "جولدى".

استبعد أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، 7 لاعبين من قائمة سموحة أمام فريق النجوم، حيث فضل أحمد سامى إراحة كل من الهانى سليمان حارس المرمى لتجهيز عمر صلاح لمواجهة بيراميدز في الدوري نظرا لإيقاف الهانى سليمان، بالإضافة إلى بركات حجاج، كما يغيب محمد مغربي ومصطفى سعد ميسي للمشاركة مع المنتخب الأوليمبى، بجانب استبعاد اليا سيلا لأسباب فنية، وحسام حسن وجونيور أجايى للإصابة.