شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وشلبى يخوضان تدريبات لتقوية العضلات مع شباب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم السبت.

وأدى الثنائي برفقة عدد من اللاعبين الشباب تدريبات تقوية العضلات بأدوات الجيم داخل أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وشارك الثنائي بشكل أساسي في مباراة الزمالك أمس أمام فاركو فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وسجل كل منهما هدفا فى فوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

يستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري