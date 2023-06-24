شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وشلبى يخوضان تدريبات لتقوية العضلات مع شباب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم السبت.
وأدى الثنائي برفقة عدد من اللاعبين الشباب تدريبات تقوية العضلات بأدوات الجيم داخل أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وشارك الثنائي بشكل أساسي في مباراة الزمالك أمس أمام فاركو فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وسجل كل منهما هدفا فى فوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف.
ويبحث الزمالك عن الفوز على غزل المحلة بالدوري بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.
ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.
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