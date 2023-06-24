شكرا لقرائتكم خبر عن السنغالى ادالبيرت ضيوف حكما لمباراة منتخب مصر الألمبى والنيجر فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" طاقم الحكام الذى سيدير مباراة منتخب مصر الأولمبى مع النيجر غدا، الأحد، فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الافريقية بالمغرب.

ويضم الطاقم كلا من السنغالى ادالبيرت ضيوف حكم ساحة، ويساعده المدغشقرى دمبانينا اندريا ، والتوجولى وجونسون انتو كوفي ، والجامبي لامين جاما حكم رابع ، و بوثان سعيد من جزر القمر مراقبا للمباراة ، ومعهم الصومالى على محمد أحمد مراقبا للحكام ، والغانى الكساندر ساكي المنسق العام للمجموعة .

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ويلعبان بنظام المقص حيث يلتقي أول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الاولى فى مدينة طنجا فى تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والناسعة بتوقيت الرباط ، ويلعب الخاسران بمدينة طنجة على المركز الثالث يوم 7 يوليو الساعة السادسة بتوقيت الرباط والثامنة بتوقيت القاهرة .

بينما يلعب الفائزان على اللقب بمدينة الرباط يوم 8 يوليو فى تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت الرباط ..ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .