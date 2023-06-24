شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يظهر فى مران الزمالك ويعقد جلسة مع طبيب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد فى مقر القلعة البيضاء على هامش مران اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة لمتابعة برنامجه التأهيلي.

وتحدث الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك مع اللاعب للاطمئنان على حالته عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي الفترة الماضية، وتابع محمود حمدي "الونش" جانبا من تدريبات الفريق وحرص على مصافحة اللاعبين خلال مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء الأمس ، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة .