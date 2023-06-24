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شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يفوز بجائزة أفضل لاعب فى الجولة الـ16 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منحت رابطة الأندية المحترفة جائزة أفضل لاعب فى الجولة 16 من منافسات الدوري المصري، لـ محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، بعدما صنع هدفين لفريقه ضد حرس الحدود، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر، أقيمت بينهما الخميس الماضي.
وكشفت الرابطة المصرية، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أفشة حصد جائزة أفضل لاعب بالجولة السادسة عشر، بناءً على تصويت المشجعين.
ونافس أفشة كل من محمود علاء (الاتحاد السكندري)، سيف الدين الجزيري (الزمالك)، ومحمد الشامي (الإسماعيلي) على جائزة أفضل لاعب بالجولة الـ16 من منافسات الدوري المصري.
وكان أفشة حصد من قبل لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام حرس الحدود التى أقيمت اليوم بالدوري.
واستعاد فريق الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً كبيراً على حرس الحدود بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لبطولة الدوري.
سجل ثلاثية الأهلي محمود بن والي لاعب الحدود بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة، وأحمد عبد القادر في الدقيقة 56، وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 64.
بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 65 نقطة ويستعيد قمة الدوري التى اعتلاها بيراميدز مؤقتاً، وحصد الأهلي الـ65 نقطة من 25 مباراة وحقق الأهلي الفوز في 209 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر أي مباراة، وسجل الأهلي 48 هدفا واهتزت شباكه 7 مرات.
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