أفشة يفوز بجائزة أفضل لاعب فى الجولة الـ16 بالدورى

القاهرة - سامية سيد - منحت رابطة الأندية المحترفة جائزة أفضل لاعب فى الجولة 16 من منافسات الدوري المصري، لـ محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، بعدما صنع هدفين لفريقه ضد حرس الحدود، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر، أقيمت بينهما الخميس الماضي.

وكشفت الرابطة المصرية، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أفشة حصد جائزة أفضل لاعب بالجولة السادسة عشر، بناءً على تصويت المشجعين.

ونافس أفشة كل من محمود علاء (الاتحاد السكندري)، سيف الدين الجزيري (الزمالك)، ومحمد الشامي (الإسماعيلي) على جائزة أفضل لاعب بالجولة الـ16 من منافسات الدوري المصري.

وكان أفشة حصد من قبل لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام حرس الحدود التى أقيمت اليوم بالدوري.