شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يحتفل مع أصدقائه بالتجديد للأهلي حتى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل صورة لحسين الشحات لاعب الأهلي أثناء احتفاله مع أصدقائه بتجديد عقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات، وظهر السحات يحمل قميصا برقم 2026 فى إشارة إلى استمراره مع الفريق الأحمر حتى 2026.

وظهر حسين الشحات وهو يحمل قميص الأهلي وعليه رقم 2026 مع شقيقه محمد ووكيل أعماله فى نفس الوقت وعدد من أصدقائه.

وحسم حسين الشحات لاعب الأهلي ملف تمديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة ثلاث سنوات قادمة، بعد سلسلة من المفاوضات بينه وبنين إدارة ناديه خلال الفترة الأخيرة.

وأثير الجدل حول ملف تجديد عقد حسين الشحات بسبب عدم الاتفاق على بعض البنود الخاصة في العقد، مثل نسبة المشاركة والقيمة المالية وبعض البنود الأخرى، وأبرزها الإعلانات.

وعقد حسين الشحات جلسة مع مسئولي الأهلي خلال الساعات الماضية اتفق خلالها على تجديد عقده لمدة 3 سنوات قادمة بدءا من الموسم المقبل 2023 / 2024.

وانضم حسين الشحات إلى الأهلي في يناير 2019 قادما من العين الإماراتي في صفقة قياسية كبدت خزينة الأهلي 5 ملايين دولار.