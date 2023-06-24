شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في بيراميدز يؤكد الحصول على توقيع سيف جعفر لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز الحصول على توقيع سيف فاروق جعفر لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لينضم للفريق السماوى فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وقال المصدر، فى تصريحات لليوم السابع، إن بيراميدز حصل على توقيع سيف فاروق جعفر لمدة 4 سنوات مقبلة، فى ظل انتهاء تعاقده مع ناديه، حيث أصبح اللاعب حرًا ومن حقه التوقيع لأى نادٍ، ما دفع بيراميدز للدخول فى مفاوضات مع والحصول على توقيعه.

ويبحث فى الوقت الحالى مسئولى الزمالك عن حل مع بيراميدز لإنهاء هذا الأمر، خاصة أن سيف فاروق جعفر عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء، وأكد ترحيبه بالتجديد والبقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء الأمس ، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة .