شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين سموحة والنجوم فى دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة سموحة والنجوم ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر المقامة حاليا باستاد الإسكندرية بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وشهد الشوط الأول تفوقا واضحا لفريق سموحة، الذى لاحت له أكثر من فرصة لهز شباك النجوم أبرزها انفراد حسين فيصل بالمرمى إلا أنه أضاع فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم لفريقه بعد تصدى حارس النجوم للكرة، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

بدأ سموحة المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى: عمر صلاح، والدفاع: أحمد حكم، أحمد جمال، شريف رضا، أحمد شوشة، والوسط: دوكو دودو، صديق أوجولا، ممدوح عبد ربه، أحمد مصطفى، حسين فيصل، والهجوم: بنجامين بواتنيج

فيما جاء تشكيل النجوم كالتالى: محمد جمال، مصطفى السيد، أحمد رمضان "ميكى"، زياد التيهى، محمد همام، أحمد على، حازم محمد، عبد الله خالد، كمال صبحى، نور علاء، محمد سيد "جولدى".

استبعد أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، 7 لاعبين من قائمة سموحة أمام فريق النجوم، حيث فضل أحمد سامى إراحة كل من الهانى سليمان حارس المرمى لتجهيز عمر صلاح لمواجهة بيراميدز في الدوري نظرا لإيقاف الهانى سليمان، بالإضافة إلى بركات حجاج، كما يغيب محمد مغربي ومصطفى سعد ميسي للمشاركة مع المنتخب الأوليمبى، بجانب استبعاد اليا سيلا لأسباب فنية، وحسام حسن وجونيور أجايى للإصابة.