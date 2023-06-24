شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تؤجل انطلاق مباراة الأهلى ومنتخب السويس غداً لمدة ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على تأخير موعد انطلاق مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر لمدة ساعة، لتقام المباراة فى التاسعة والنصف بدلا من الثامنة والنصف مساء غد الأحد.

يأتي ذلك القرار المنتظر، فى ظل حرص اتحاد الكرة على عدم تضارب موعد المباراة المنتظرة مع مباراة المنتخب الأولمبي أمام النيجر التى تنطلق فى الثامنة مساء غد الأحد بأمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وبالتالي سيكون ملعب مباراة الأهلي ومنتخب السويس فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر هو ملعب استاد القاهرة الدولي، وستقام مباراة الأهلي ومنتخب السويس في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر عند الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

كما ستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد منتخب السويس في دور الـ32 لبطولة كأس مصر هي قناة أون تايم سبورتس التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس مصر حصريًا.