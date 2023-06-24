لمدة 3 سنوات.. حسين الشحات يجدد عقده مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإعلامي وحارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، أحمد شوبير، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن لاعب الأهلي حسين الشحات وقع للنادي الأهلي 3 سنوات رسميًا.

وكتب "شوبير" تغريدة قال فيها: "حسين الشحات يجدد لمدة 3 سنوات للنادي الاهلي".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلامية أن الأهلي توصل لاتفاق مبدئي مع حسين الشحات على التجديد 3سنوات، على أن يحصل في السنة الأولى على 14 مليون جنيه، وفي السنة الثانية على 14 مليون، وفي السنة الثالثة يحصل على 15 مليون جنيه مع إضافة اسثتناء بإلغاء بند نسبة المشاركة في المباريات.