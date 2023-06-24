شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يواصل مغامراته فى كأس مصر ويهزم سموحة 1 / 0 فى دور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل فريق النجوم مفاجآته فى بطولة كأس مصر هذا الموسم، وأطاح بفريق سموحة من دور الـ16 بعدما فاز عليه بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد الإسكندرية، وكان النجوم قد أطاح أيضا بالإسماعيلى من دور الـ32 بالبطولة. شهد الشوط الأول تفوقا واضحا لفريق سموحة، الذى لاحت له أكثر من فرصة لهز شباك النجوم، أبرزها انفراد حسين فيصل بالمرمى إلا أنه أضاع فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم لفريقه بعد تصدى حارس النجوم للكرة، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى. وفى الشوط الثانى، تحسن أداء النجوم ونجح نور علاء فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 68 بعدما راوغ شريف رضا مدافع سموحة ووضع الكرة ببراعة فى مرمى الفريق السكندرى، وفشلت محاولات سموحة للعودة للمباراة لتنتهى بفوز النجوم بهدف نظيف، ليصعد النجوم لمواجهة انبى فى دور الـ8 بكأس مصر.

بدأ سموحة المباراة بتشكيل يضم كلا من: فى حراسة المرمى: عمر صلاح، والدفاع: أحمد حكم، أحمد جمال، شريف رضا، أحمد شوشة، والوسط: دوكو دودو، صديق أوجولا، ممدوح عبد ربه، أحمد مصطفى، حسين فيصل، والهجوم: بنجامين بواتنيج

فيما جاء تشكيل النجوم كالتالى: محمد جمال، مصطفى السيد، أحمد رمضان "ميكى"، زياد التيهى، محمد همام، أحمد على، حازم محمد، عبد الله خالد، كمال صبحى، نور علاء، محمد سيد "جولدى".

استبعد أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، 7 لاعبين من قائمة سموحة أمام فريق النجوم، حيث فضل أحمد سامى إراحة كل من الهانى سليمان حارس المرمى لتجهيز عمر صلاح لمواجهة بيراميدز في الدوري نظرا لإيقاف الهانى سليمان، بالإضافة إلى بركات حجاج، كما يغيب محمد مغربي ومصطفى سعد ميسي للمشاركة مع المنتخب الأوليمبى، بجانب استبعاد اليا سيلا لأسباب فنية، وحسام حسن وجونيور أجايى للإصابة.