أهداف مباراة النجوم وسموحة فى كأس مصر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق النجوم مفاجآته فى بطولة كأس مصر هذا الموسم، وأطاح بفريق سموحة من دور الـ16 بعدما فاز عليه بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد الإسكندرية، وكان النجوم قد أطاح أيضا بالإسماعيلى من دور الـ32 بالبطولة.

شهد الشوط الأول تفوقا واضحا لفريق سموحة، الذى لاحت له أكثر من فرصة لهز شباك النجوم، أبرزها انفراد حسين فيصل بالمرمى إلا أنه أضاع فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم لفريقه بعد تصدى حارس النجوم للكرة، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى تحسن أداء النجوم ونجح نور علاء فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 68 بعدما راوغ شريف رضا، مدافع سموحة، ووضع الكرة ببراعة فى مرمى الفريق السكندرى، وفشلت محاولات سموحة للعودة للمباراة لتنتهى بفوز النجوم بهدف نظيف، ليصعد النجوم لمواجهة إنبى فى دور الـ8 بكأس مصر.