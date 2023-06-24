سيف جعفر يرحل عن الزمالك ويوقع لـ بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير سيف فاروق جعفر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وعبر حسابه الخاص بموقع "تويتر"، كتب شوبير تغريدة قال فيها: "مفاجأة.. سيف فاروق جعفر وقع لمدة 4 سنوات مع بيراميدز بشكل نهائي".

وفي السياق، أفادت وسائل إعلامية بأن نادي بيراميدز حصل على توقيع سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك، لينضم للفريق السماوى فى الميركاتو الصيفى المقبل.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر مسئول بنادي بيراميدز قوله إن بيراميدز حصل على توقيع سيف فاروق جعفر لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأوضح المصدر أنه في ظل انتهاء تعاقد سيف جعفر مع الزمالك، أصبح اللاعب حرًا ومن حقه التوقيع لأى نادٍ، وهو ما دفع بيراميدز للدخول فى مفاوضات مع والحصول على توقيعه.

ووفقا للصحيفة، فإن مسئولو الزمالك يبحثون في الوقت الحالي عن حل مع بيراميدز لإنهاء هذا الأمر، خاصة أن سيف فاروق جعفر عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء، وأكد ترحيبه بالتجديد والبقاء.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن سيف جعفر عقد جلسة مع مرتضى منصور يوم الأربعاء الماضي، وأنهى اتفاقه بشكل كامل على تجديد عقده مع الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة لينهي بذلك أزمة رحيله.

وأضاف الموقع أنه بعد انتهاء جلسة التجديد سجل سيف فاروق جعفر فيديو مع مرتضى منصور بصحبة وكيله، وسيتم إذاعة مقطع الفيديو عبر شاشة قناة الزمالك، ليكون الإعلان الرسمي بشأن توقيع اللاعب على عقد جديد مع النادي.