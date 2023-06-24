بروزفيتش يرفض أموال النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يفضل الصربي مارسيلو بروزفيتش لاعب وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي، الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة بدلا من عروض الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويستهدف نادي برشلونة الإسباني، والنصر السعودي، لكن اللاعب الصربي يريد الاستمرار داخل أوروبا، واللعب في القارة العجوز.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن مارسيلو بروزفيتش يريد اللعب لبرشلونة وهو خياره الأول، لكن وكيله يحاول إقناعه بالانتقال إلى صفوف نادي النصر، بسبب المقابل المادي، الذي يريد وضعه في المقام الأول.

وقدم النصر للاعب مارسيلو بروزفيتش ضعف راتبه الذي يتقاضاه مع إنتر ميلان، و مزاملة كريستيانو رونالدو، والأمر نفسه حال الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة.

ويعلم برشلونة الوضع جيدا، ويرغب في اقناع مارسيلو بروزفيتش، والتواصل مع وكيله من أجل الاستمرار داخل أوروبا، رغم أن الدوري السعودي أصبح جذابا للغاية بعد انتقال نجوم الكرة العالمية إلى الدوري السعودي.



صراع سعودي لخطف لوبوتكا من نابولي



يدور صراع بين ناديي النصر وأهلي جدة للتعاقد مع النجم السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي.

وكتب الصحفي فابريزيو رومانو والمتخصص في سوق الإنتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر ” الأهلي والنصر مهتمان بضم اللاعب، والذي يُعد أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي الموسم المنقضي مشيرًا إلي أن نابولي يعتبر لوبوتكا لاعبًا مهمًا وجزء أساسي من المشروع، حيث تم توقيع عقد جديد طويل الأجل معه ".

في سياق متصل توصل النصر السعودي، لاتفاق كامل مع المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، للانضمام إلى الفريق الملقب بالعالمي هذا الصيف، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

ويتقاضى النجم المغربي حوالي 60 مليون يورو خلال 3 سنوات مع النصر، أي 20 مليونا سنويا كراتب ثابت، فضلا عن الإضافات.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب على العقد بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للنصر، حيث أتم العالمي اتفاقه مع تشيلسي أيضا بشأن الصفقة.

ودخل النصر في مفاوضات مع زياش، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب النجوم العالميين، بعد التعاقد مع الثلاثي كريستيانو رونالدو (النصر) وكريم بنزيما ونجولو كانتي (الاتحاد).