موعد إعلان انتقال دي ماريا لنادي بنفيكا البرتغالي

ياسر رشاد - القاهرة - تم الكشف عن موعد إعلان صفقة اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا كلاعب جديد في صفوف فريق بنفيكا البرتغالي استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024، بعدما رحل عن يوفنتوس.

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انتهى عقد أنخيل دي ماريا مع نادي يوفنتوس الإيطالي بنهاية الموسم المنقضي، وكان على رأس اهتمامات الاندية السعودية لينجح فريق بنفيكا في اقناع اللاعب بالعودة للدوري البرتغالي بعد غياب 16 عام.

دي ماريا ينتقل لبنفيكا البرتغالي

من المقرر ان يوقع دي ماريا على عقود الانتقال لنادي بنفيكا البرتغالي لمدة موسم واحد فقط ينتهي في يونيو من عام 2024، وذلك في صفقة انتقال حر بعد اتمام الطرفين الاتفاق النهائي بينهما على كافة بنود العقد، والتي وافق عليها صاحب الـ35 عام.

موعد إعلان انتقال دي ماريا لبنفيكا

من المقرر إعلان انتقال دي ماريا لبنفيكا البرتغالي في الأسبوع المقبل، والذي تم الكشف عنه قبل أيام وبعد الاتفاق النهائي بين اللاعب الأرجنتيني والفريق البرتغالي على كافة تفاصيل العقد.

بنفيكا يقترب من العودة لناديه السابق

كان بنفيكا هو بوابة فريق دي ماريا للاحتراف في أوروبا، وانتقل اللاعب للفريق البرتغالي في عام 2007 قادما من روزاريو سنترال الأرجنتيني، في صفقة كلفت النادي 8 ملايين يورو.

لعب دي ماريا لمدة 3 مواسم مع نادي العاصمة البرتغالية، ثم انتقل بعدها لنادي ريال مدريد في انتقالات صيف 2010 في صفقة كلفت الميرنجي 33 مليون يورو، ولعب الأرجنتيني في 121 مباراة مع الملكي، وسجل خلالها 15 هدفا وصنع 28 اخ لزملائه.

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