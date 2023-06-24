شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعين بخبراء أجانب فى اختبارات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى، على الاستعانة بخبراء أجانب من البرتغال خلال اختبارات الناشئين بالتنسيق مع إدارة قطاع الناشئين برئاسة عماد جابر، والتى تقام بملاعب النادى على مدار ثلاثة أيام متواصلة، لانتقاء أفضل المواهب المميزة خلال الاختبارات، تمهيدا لانضمامها لقطاع الناشئين بالنادى.

وحرص أيمن الشريعى على استقبال الخبراء بمقر النادى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الخبراء يمتلكون سيرة ذاتية مميزة فى التحليلات البدنية والفنية للاعبين، ومؤكداً أن تلك الخطوة المهمة من شأنها الاستفادة القصوى من اختبارات النادى وضم أفضل العناصر المميزة لخدمة المنتخبات الوطنية مستقبلاً والفريق الأول.

فيما قام عماد جابر بالتنسيق الكامل مع الخبراء الأجانب ووضع خطة عمل خلال الاختبارات مع وضع عدة معايير لاختيار اللاعبين، سواء فى القياسات البدنية أو الفنية، مع مراعاة عوامل القياسات لكل مرحلة سنية مختلفة، وعلى رأسها السرعة الانتقالية وسرعة الأداء.

وشهدت اختبارات النادى خلال اليوم الأول اختبار ما يقرب من ألفى لاعب من مختلف الأعمار السنية، بالإضافة إلى إقامة التصفيات النهائية لاختبارات المحافظات والتى استمرت على مدار شهر بزيارة أكثر من 15 محافظة.

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات بملاعب النادى حتى يوم الإثنين المقبل.