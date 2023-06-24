شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على ومجلس المصرى يؤازرون الفريق أمام فيوتشر فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، على التواجد في استاد برج العرب، وذلك لدعم لاعبي الفريق في مباراتهم أم فيوتشر، وأعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة فيوتشر بعد قليل في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: عصام ثروت، كريم العراقي، عمرو موسى، عمرو سعداوي، إسلام أبو سليمة، عبد الرحيم دغموم، إلياس الجلاصي، زياد كمال، مروان حمدي، محمد جريندو.

مشوار المصري في كأس الرابطة

دور الـ 16

فوز اعتباري على الأهلي بنتيحة 3/0 بعد انسحاب الفريق الأحمر

الدور ربع النهائي

الفوز على الإسماعيلي 2/0

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

ويتنافس 4 فرق على خطف اللقب وهم، فيوتشر حامل اللقب، المصري، الاتحاد السكندري وسيراميكا.

وبلغت القيمة التسويقية للمربع الذهبي لكأس الرابطة، 39 مليونا و490 ألف يورو، حيث يتصدر فيوتشر قائمة الفرق من حيث القيمة التسويقية التي بلغت 13 مليون و350 ألف يورو.

وجاءت القيمة التسويقية للفرق الأربعة كالتالي:

فيوتشر: 13 مليونا و350 ألف يورو

سيراميكا: 7 ملايين و630 ألف يورو

المصري: 7 ملايين و580 ألف يورو

الاتحاد السكندري: 6 ملايين و930 ألف يورو