شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يخسر أمام صربيا فى أولى مبارياته بكأس العالم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب السلة للشباب تحت 19 عامًا أولى مبارياته في كأس العالم المقامة حاليًا بالمجر، أمام منتخب صربيا 74-59 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت.

وظهر المنتخب بمستوى متوسط في الفترة الأولى من المباراة، حيث انتهت بتقدم صربيا بنتيجة 17-10، وحاول لاعبو المنتخب تقليص الفارق في الفترة الثانية، لكنها انتهت بتأخر منتخب مصر بنتيجة 42-27.

ونجح منتخب مصر في تقليص الفارق في الفترة الثالثة التي انتهت بتقدم صربيا بنتيجة 59-42، ورغم اقتراب منتخبنا في النتيجة، لكنه خسر في النهاية بنتيجة 74-59.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية في البطولة، في الواحدة ظهر غد الأحد أمام منتخب اليابان، الذي خسر أمام البرازيل بنتيجة 94-73 في أولى مبارياته بالبطولة.